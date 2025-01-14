Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Có khả năng viết bài PR, thông cáo báo chí theo chiến lược công ty.
Phối hợp cùng designer, video editor lên ý tưởng và sản xuất nội dung trên nhiều định dạng cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook,... đánh trúng insight của khách hàng và tạo hiệu ứng lan truyền tốt;
Lên kế hoạch nội dung theo tuần, tháng, quý dựa theo chiến lược marketing của Công ty;
Lập kế hoạch sản xuất nội dung trên các nền tảng như Facebook,... để phục vụ mục tiêu doanh số về Marketing và thương hiệu;
Hỗ trợ lên ý tưởng và xây dựng chiến lược branding công ty;
Tham gia các công việc chung của phòng Marketing theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Trưởng nhóm;
Báo cáo và tổng kết hiệu quả công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng/Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, hoặc có liên quan;
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, Marketing. Ưu tiên ứng viên từng làm trong các tổ chức giáo dục. (Yêu cầu gửi CV đính kèm portfolio và các sản phẩm từng làm)
Có kinh nghiệm edit video, edit ảnh là lợi thế
Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt brief của team MKT nhanh

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng+ thưởng KPI (Thỏa thuận theo năng lực). UPTO 15M
UPTO 15M
LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm.
THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm
Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao...
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

