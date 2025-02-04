Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Sảnh A, Tòa FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch marketing đa kênh nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng online của FPT Telecom
Tối ưu hóa quảng cáo: Phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo để nâng cao hiệu quả (CR, CTR, Conversion, Redeem, Pickup...).
Phối hợp với các đơn vị trong team marketing: Làm việc chặt chẽ với các đơn vị khác như Communication team để phát triển và tối ưu hóa các nội dung digital, phục vụ cho việc A/B testing (bao gồm ad extension, ad copy, landing page content...).
Phân tích dữ liệu: Đo lường và phân tích các chiến dịch marketing, tối ưu hóa các chỉ số hiệu quả như %CR, %CTR, Conversion, Redeem, Pickup.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thực hiện báo cáo kết quả định kỳ sau mỗi chiến dịch marketing
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý và bộ phận marketing.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing sản phẩm, đặc biệt là Growth Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty viễn thông hoặc công nghệ.
Am hiểu và có kinh nghiệm thực tiễn với các công cụ digital marketing: Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, SEO, Email Marketing, Botchat, Notification Marketing.
Kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo và cải thiện các chỉ số như %CR, %CTR, Conversion, Redeem, Pickup.
Khả năng phân tích và đo lường dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược marketing dựa trên các chỉ số hiệu suất.
Kinh nghiệm phối hợp với các team khác, đặc biệt là Communication team trong việc phát triển nội dung phục vụ cho các chiến dịch A/B testing.
Am hiểu về thị trường viễn thông, các sản phẩm và dịch vụ của ngành.
Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Sáng tạo và có tư duy chiến lược trong việc phát triển chiến dịch marketing.
Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế.
Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

