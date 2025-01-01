Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty CP Bibomart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Nghiên cứu thị trường và khách hàng mục tiêu
Tham gia tìm kiếm, phát triển sản phẩm
Theo dõi quản lý giá và các chương trình khuyến mại trên các kênh bán
Khảo sát đối thủ để cập nhật thông tin
Theo dõi, báo cáo hiệu quả kinh doanh sản phẩm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên các nữ
Sử dụng tốt tin học văn phòng và ứng dụng phần mềm, công cụ phục vụ cho công việc
Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên.
Cận thận, chi tiết, thích làm việc với số liệu
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI:
Mức lương: 8.000.000 VND – 13.000.000 VND ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm)
Thưởng tháng lương thứ 13++
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc khác liên quan tới MKT, Thu mua, TMĐT... hoặc mảng công việc quản trị khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
