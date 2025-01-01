Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CP Bibomart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nghiên cứu thị trường và khách hàng mục tiêu

Tham gia tìm kiếm, phát triển sản phẩm

Theo dõi quản lý giá và các chương trình khuyến mại trên các kênh bán

Khảo sát đối thủ để cập nhật thông tin

Theo dõi, báo cáo hiệu quả kinh doanh sản phẩm

Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên các nữ

Sử dụng tốt tin học văn phòng và ứng dụng phần mềm, công cụ phục vụ cho công việc

Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên.

Cận thận, chi tiết, thích làm việc với số liệu

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Mức lương: 8.000.000 VND – 13.000.000 VND ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm)

Thưởng tháng lương thứ 13++

Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc khác liên quan tới MKT, Thu mua, TMĐT... hoặc mảng công việc quản trị khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin