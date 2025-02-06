Tuyển Product Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu & phát triển sản phẩm:
Định vị & chiến lược sản phẩm:
Phát triển chiến lược go-to-market:
Quản lý nội dung & truyền thông:
Phối hợp đa chức năng:
Đo lường & tối ưu hiệu quả:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Product Marketing
Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
