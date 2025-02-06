Tuyển Product Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu & phát triển sản phẩm:

Định vị & chiến lược sản phẩm:

Phát triển chiến lược go-to-market:

Quản lý nội dung & truyền thông:

Phối hợp đa chức năng:

Đo lường & tối ưu hiệu quả:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Product Marketing

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin