Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: HAGL Safomec, 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Quản trị dự án: lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quản trị nhân lực, rủi ro, vấn đề... dự án.

Làm rõ yêu cầu và hỗ trợ xác định phạm vi dự án.

Phân tích và chuyển đổi yêu cầu của người sử dụng sang user stories và tiêu chí chấp nhận sản phẩm.

Hỗ trợ Product Manager nghiên cứu, phát triển và kiểm soát các sản phẩm/dự án của khối Edtech.

Hoàn thành tốt các công việc được giao từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương ngành CNTT

Kinh nghiệm ít nhất 03 năm về PM/BA

Chứng chỉ PMP, PMI

Kinh nghiệm về các tool như MS Visio, Adobe...

Có Kỹ năng trình bày, Kỹ năng lắng nghe

Thông thạo tiếng Anh

Khả năng làm việc theo tiến độ dự án

Thành thạo MS Word, Excel, Project, PPT.

Hiểu biết về phần mềm giáo dục

Trung thực, nhiệt tình, năng động, đổi mới và tự tin

Sẵn sàng phát triển nghề nghiệp.

Cam kết cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức công việc: Toàn thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6(Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h00-17h00.)

Có chế độ làm việc WFH 3 ngày/ tháng, được thêm ngày phép trong tháng sinh nhật nhân viên.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định luật lao động.

Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.

Thưởng các ngày sinh nhật, lễ, Tết;

Làm việc trong ngành giáo dục, có cơ hội và môi trường sử dụng và phát triển tiếng Anh.

Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ (On-job training).

Các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

Không bắt buộc đồng phục, thoải mái, linh động trong lựa chọn trang phục.

Phụ cấp laptop, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin