Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 609, 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phát triển ý tưởng, lập kế hoạch, báo giá, và thực hiện các chiến dịch truyền thông cho khách hàng

• Đề xuất Influencer phù hợp với từng campaign của nhãn hàng

• Làm việc trực tiếp với các influencers để triển khai dự án theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

• Thực hiện các công việc khác thuộc của Account theo yêu cầu của trưởng bộ phận

• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành về Marketing, truyền thông, kinh tế, quản trị kinh doanh…

• Nắm bắt xu hướng nội dung ngắn

• Am hiểu và có sở thích theo dõi các nội dung ngắn trên mạng xã hội

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, ngoại hình ưa nhìn.

• Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc

• Tiếng Anh tốt cùng khả năng tư duy sáng tạo là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến Thì Được Hưởng Những Gì

