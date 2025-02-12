Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Project Manager

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 609, 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q1

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phát triển ý tưởng, lập kế hoạch, báo giá, và thực hiện các chiến dịch truyền thông cho khách hàng
• Đề xuất Influencer phù hợp với từng campaign của nhãn hàng
• Làm việc trực tiếp với các influencers để triển khai dự án theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
• Thực hiện các công việc khác thuộc của Account theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành về Marketing, truyền thông, kinh tế, quản trị kinh doanh…
• Nắm bắt xu hướng nội dung ngắn
• Am hiểu và có sở thích theo dõi các nội dung ngắn trên mạng xã hội
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, ngoại hình ưa nhìn.
• Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc
• Tiếng Anh tốt cùng khả năng tư duy sáng tạo là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 121 Nguyen Binh Khiem St, Ward DaKao, Dist 1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

