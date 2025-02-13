Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,500 - 3,000 USD

Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,500 - 3,000 USD

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
2,500 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90 Nguyễn Đình Chiều, p. Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 2,500 - 3,000 USD

Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, nhân sự
Nhận Yêu cầu tổng quát rồi phân bổ task cho Team.
Quản lý chất lượng, tiến độ, resource của dự án.
Làm rõ yêu cầu với team R&D của công ty khách hàng (Mỹ & Israel)
Dự đoán những rủi ro có thể phát sinh trong dự án và đưa ra phương án giải quyết
Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng
Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án
Là cầu nối giữa quản lý dự án bên khách hàng và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án
Tham gia quá trình báo giá dự án
Địa điểm làm việc: 90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Với Mức Lương 2,500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng quản lý các dự án quy mô trên (10) người
Thành thạo tiếng Anh thương mại ở cả bốn kỹ năng: nói, nghe, viết, đọc.
Kỹ thuật ở mức khá trở lên (kỹ thuật liên quan Python, ML, ...)
Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm
Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề
Có khả năng build team
Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.
Chế độ lương – thưởng:
Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.
Đánh giá hiệu suất công việc:
Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chăm sóc sức khỏe:
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ:
Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.
Đào tạo:
Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.
Môi trường làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

