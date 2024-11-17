Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Số 08 đường Đê Trường Long, Ấp 1, Xã Long An, Cần Giuộc

Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của xưởng cơ khí

Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của xưởng cơ khí

Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho nhân viên trong xưởng

Giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng và tiến độ của sản phẩm

Quản lý và bảo trì máy móc, thiết bị trong xưởng

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Tối ưu hóa quy trình sản xuất, đề xuất cải tiến kỹ thuật

Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, kinh doanh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên trong xưởng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm trở lên

Thành thạo phần mềm AutoCAD.

Có kiến thức về quy trình sản xuất cơ khí, các loại vật liệu và công nghệ gia công kim loại

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và thông số kỹ thuật

Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực ứng viên khi lên phỏng vấn

- Phụ cấp cơm, khám sức khoẻ, phép năm, lương T13,....

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm việc thực tế

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN

