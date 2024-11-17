Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN
- Long An: Số 08 đường Đê Trường Long, Ấp 1, Xã Long An, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của xưởng cơ khí
Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho nhân viên trong xưởng
Giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng và tiến độ của sản phẩm
Quản lý và bảo trì máy móc, thiết bị trong xưởng
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường
Tối ưu hóa quy trình sản xuất, đề xuất cải tiến kỹ thuật
Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, kinh doanh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên trong xưởng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm trở lên
Thành thạo phần mềm AutoCAD.
Có kiến thức về quy trình sản xuất cơ khí, các loại vật liệu và công nghệ gia công kim loại
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và thông số kỹ thuật
Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm, khám sức khoẻ, phép năm, lương T13,....
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm việc thực tế
- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI