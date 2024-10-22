Tuyển Quản lý Cửa hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: 282A Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc dưới sự giám sát, điều động của Giám đốc nhà sách, báo cáo công việc cho Giám đốc Nhà sách.

- Chịu trách nhiệm vận hành tại khu vực được giao, duy trì thực hiện đúng các quy định của nhà sách, đảm bảo các hoạt động trơn tru và mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng:

- Quản lý đội ngũ nhân viên làm việc tại quầy phụ trách bao gồm : đào tạo, giao việc và điều động nhân viên, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công việc, tác phong, tinh thần làm việc của nhân viên ...

- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ: chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên theo dõi - đặt hàng, sắp xếp, trưng bày hàng hoá (nhãn, giá...)

- Kiểm soát vệ sinh quầy kệ/hàng hóa trong Nhà sách

- Phụ trách trang trí, nâng cấp không gian, nắm được tình trạng tài sản và cơ sở vật chất tại quầy mình phụ trách, kịp thời sửa chữa khi phát hiện hỏng hóc (phải báo cáo và có ý kiến trước khi thực hiện )

- Giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng

- Phối hợp với các phòng ban, quản lý khác để đảm bảo hoạt động tại nhà sách được trơn tru.

- Đề xuất, đóng góp các ý kiến để cải thiện và nâng cao hiệu quả công việc

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Hiểu biết về kinh doanh, dịch vụ;

Hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng;

Kiến thức ngành nghề kinh doanh, sản phẩm dịch vụ của DN

Kỹ năng:

- Thành thạo tin học văn phòng, Internet

- Kỹ năng Giao tiếp, lắng nghe

- Kỹ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

- Kỹ năng điều động, bố trí sắp xếp nhân sự

- Kỹ năng tạo động lực

- Kỹ năng tư duy logic, học hỏi phát triển.

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Kinh nghiệm: 2 năm trở lên vị trí quản lý cửa hàng/siêu thị bán lẻ hoặc quản lý nhà hàng (quản lý đội nhóm từ 7 - 8 nhân viên trở lên) ngành bán lẻ, dịch vụ. Độ tuổi: 1998 - 1988 Tận tâm với công việc, khách hàng, đồng nghiệp Kiên định bám đuổi mục tiêu, có tư duy làm việc hướng đến kết quả Giữ lời, nói là làm Luôn học hỏi để phát triển

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực, top đầu ngành bán lẻ/ dịch vụ;

- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;

- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

