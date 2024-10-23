Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Nam Định thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Nam Định thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định: 333 Lý Bôn, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của cửa hàng. Quản lý điều phối, đào tạo đánh giá hoạt động nhân viên trong cửa hàng. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng, hàng hóa, trung bày tại cửa hàng, thúc đẩy doanh số cửa hàng. Đề xuất những kế hoạch nhằm tăng trưởng bán hàng của cửa hàng mình. Tham gia thực hiện triển khai các chương trình khuyến mãi của công ty. Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.
Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của cửa hàng.
Quản lý điều phối, đào tạo đánh giá hoạt động nhân viên trong cửa hàng.
Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng, hàng hóa, trung bày tại cửa hàng, thúc đẩy doanh số cửa hàng.
Đề xuất những kế hoạch nhằm tăng trưởng bán hàng của cửa hàng mình.
Tham gia thực hiện triển khai các chương trình khuyến mãi của công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ - tuổi từ 24 - 30 . Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các trường: Ngoại thương, Kinh kế, Thương Mại, Tài Chính,... Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel. Có ít 01 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng. Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Ưu tiên người đã từng làm việc trong lĩnh vực di dộng, công nghệ.
Nam/nữ - tuổi từ 24 - 30 . Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các trường: Ngoại thương, Kinh kế, Thương Mại, Tài Chính,...
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel.
Có ít 01 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng.
Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
Ưu tiên người đã từng làm việc trong lĩnh vực di dộng, công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, được trả theo từng vị trí công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc; Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT. Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn.
Lương cạnh tranh, được trả theo từng vị trí công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc.
Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc;
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.
Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 5, ngõ 30 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

