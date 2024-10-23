Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Nam Định thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: 333 Lý Bôn, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của cửa hàng. Quản lý điều phối, đào tạo đánh giá hoạt động nhân viên trong cửa hàng. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng, hàng hóa, trung bày tại cửa hàng, thúc đẩy doanh số cửa hàng. Đề xuất những kế hoạch nhằm tăng trưởng bán hàng của cửa hàng mình. Tham gia thực hiện triển khai các chương trình khuyến mãi của công ty. Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ - tuổi từ 24 - 30 . Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các trường: Ngoại thương, Kinh kế, Thương Mại, Tài Chính,... Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel. Có ít 01 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng. Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Ưu tiên người đã từng làm việc trong lĩnh vực di dộng, công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, được trả theo từng vị trí công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc; Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT. Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

