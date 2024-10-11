Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MAY MẶC DESTINATION làm việc tại Long An thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC DESTINATION
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Xưởng 2.03 & 2.04 NXCT, Lô L2, đường Long Hậu
- Hiệp Phước, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương công ty may thời trang Tiếng anh đọc viết tốt Sử lý vấn đề nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC DESTINATION Thì Được Hưởng Những Gì
Bao ăn trưa Hỗ trợ chỗ ở Tặng quà 2 lần/tháng Lương từ 16 - 20 triệu, có thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC DESTINATION
