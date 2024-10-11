Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MAY MẶC DESTINATION làm việc tại Long An thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Xưởng 2.03 & 2.04 NXCT, Lô L2, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Cần Giuộc

5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương công ty may thời trang Tiếng anh đọc viết tốt Sử lý vấn đề nhanh nhẹn

Bao ăn trưa Hỗ trợ chỗ ở Tặng quà 2 lần/tháng Lương từ 16 - 20 triệu, có thưởng tháng 13

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin