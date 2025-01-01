Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô LF3 - LF4, đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lĩnh vực sản xuất: Bulong - ốc - vít

- Vận hành máy tại các khâu

- Xuất nhập hàng hoá, đóng gói đơn hàng, ưu tiên biết lái xe nâng (NV Kho)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết vi tính văn phòng, sử dụng được Excel

- Yêu cầu có sức khoẻ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Lễ, Tết, Team building, Year end Party...

Thưởng tháng 13, thưởng HQ kinh doanh, chế độ xem xét tăng lương 1 lần mỗi năm.

Quà hiếu, hỷ, ốm đau....từ 500.000đ trở lên.

Thưởng các kỳ lễ trong năm 30/04, 01/05; 02/09; tết dương lịch.

Quà sinh nhật nhật cho CBNV.

Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày.

Thưởng các ngày lễ trong năm

Trang bị đồng phục trong suốt quá trình công tác, văn phòng phẩm.

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin