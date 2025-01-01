Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô LF3
- LF4, đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lĩnh vực sản xuất: Bulong - ốc - vít
- Vận hành máy tại các khâu
- Xuất nhập hàng hoá, đóng gói đơn hàng, ưu tiên biết lái xe nâng (NV Kho)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết vi tính văn phòng, sử dụng được Excel
- Yêu cầu có sức khoẻ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thoả thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Lễ, Tết, Team building, Year end Party...
Thưởng tháng 13, thưởng HQ kinh doanh, chế độ xem xét tăng lương 1 lần mỗi năm.
Quà hiếu, hỷ, ốm đau....từ 500.000đ trở lên.
Thưởng các kỳ lễ trong năm 30/04, 01/05; 02/09; tết dương lịch.
Quà sinh nhật nhật cho CBNV.
Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày.
Thưởng các ngày lễ trong năm
Trang bị đồng phục trong suốt quá trình công tác, văn phòng phẩm.
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI