Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 01 Mai Thị Tốt, Phường 2, Tân An, Thành phố Tân An

Nhân viên vận hành

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc theo ca giờ của trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

-Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học)

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, và hiện đại nhất.

-Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn.

-Cơ hội thăng tiến và phát triển cao.

-Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

