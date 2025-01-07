Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: 01 Mai Thị Tốt, Phường 2, Tân An, Thành phố Tân An
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc theo ca giờ của trung tâm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
-Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học)
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, và hiện đại nhất.
-Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn.
-Cơ hội thăng tiến và phát triển cao.
-Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
