Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN
- Hồ Chí Minh: KCN Thái Hòa, Đức Hoà, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Vận hành và giám sát thiết bị: lò hơi, khí nén, máy phát điện, tủ điện động lực theo đúng hướng dẫn
- Định kỳ kiểm tra vệ sinh lọc máy nén khí, vệ sinh lò hơi, máy phát điện. Thông rửa ống thuỷ lò hơi, xả bẩn đáy lò hơi, thực hiện tái sinh hệ thống xử lý nước cấp lò hơi, lấy mẫu nước lò hơi, kiểm tra van an toàn lò hơi.
- Báo cáo tình trạng thiết bị kịp thời cho cấp trên quản lý trực tiếp khi có sự không phù hợp.
- Theo dõi công tác nhập, sử dụng nguyên liệu, đánh giá tiêu hao, chất lượng nguyên liệu.
-Vận hành lò theo ca/kíp, luân phiên, xoay ca.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
-Chăm chỉ, không ngại việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm sức khỏe PTI cho nhân viên
- HỖ TRỢ NƠI Ở MIỄN PHÍ
- Thưởng các ngày Lễ, Thưởng tết và thưởng hiệu quả làm việc
- Khám sức khỏe định kỳ
- Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng trong công việc
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
