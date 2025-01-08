Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô E23 - E24 Đường số 10, Cụm Công Hải Sơn, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định

Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý

Lập báo cáo tài chính năm

Quyết toán thuế, lập sổ sách kèm theo

Báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tổng hợp

Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào

Yêu Cầu Công Việc

Từ 25 – 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nắm rõ quy định về kế toán và thuế

Có đầu óc tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng sáng tạo, phân tích đánh giá

Chịu được áp lực cao, đặc biệt phải trung thực

Quan điểm công việc rõ ràng, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

Kỹ năng tin học tốt, ngoại ngữ giao tiếp.

Xác định làm lâu dài cho Công ty.

Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 – 16 triệu/tháng + Lương T13 + thưởng cuối năm từ 1.5 đến 5 tháng lương.

Tham gia các hoạt động teambuilding, chăm lo đời sống tinh thần nhân viên

Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Khám sức khỏe tổng quát

Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding, Outing Day, các giải bóng đá nội bộ và giao hữu...

Thưởng sinh nhật, các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

