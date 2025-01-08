Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô E23
- E24 Đường số 10, Cụm Công Hải Sơn, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định
Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý
Lập báo cáo tài chính năm
Quyết toán thuế, lập sổ sách kèm theo
Báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tổng hợp
Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 25 – 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm rõ quy định về kế toán và thuế
Có đầu óc tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng sáng tạo, phân tích đánh giá
Chịu được áp lực cao, đặc biệt phải trung thực
Quan điểm công việc rõ ràng, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm
Kỹ năng tin học tốt, ngoại ngữ giao tiếp.
Xác định làm lâu dài cho Công ty.
Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12 – 16 triệu/tháng + Lương T13 + thưởng cuối năm từ 1.5 đến 5 tháng lương.
Tham gia các hoạt động teambuilding, chăm lo đời sống tinh thần nhân viên
Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Khám sức khỏe tổng quát
Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding, Outing Day, các giải bóng đá nội bộ và giao hữu...
Thưởng sinh nhật, các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
