Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Dịch tiếng Trung cho các sếp

+ Đi công tác, làm báo cáo công tác

+ Thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ phòng ban dịch bài

+ Một số công việc khác theo sếp yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ học vấn: không yêu cầu

+ Tin học văn phòng cơ bản

+ Ngoại ngữ: Tiếng trung giao tiếp ( HSK4 trở lên và có thể đánh máy )

+ Thỉnh thoảng có thể đi công tác ngoại tỉnh được

Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ cơm ca

+ Có KTX (điện, nước, wifi miễn phí) và xe đưa đón công nhân viên ở xa (tại một số khu vực cố định ở TP.HCM)

+ Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, thưởng năng suất, các loại phụ cấp công việc...

+ Lương tháng 13,14...

+ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

+ Định kỳ xét thăng chức, tăng lương hàng năm

+ Khám sức khỏe định kỳ

+ Du lịch, tiệc tất niên, teambuilding.....(tùy theo tình hình kinh doanh của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin