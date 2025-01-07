Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Dịch tiếng Trung cho các sếp
+ Đi công tác, làm báo cáo công tác
+ Thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ phòng ban dịch bài
+ Một số công việc khác theo sếp yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Trình độ học vấn: không yêu cầu
+ Tin học văn phòng cơ bản
+ Ngoại ngữ: Tiếng trung giao tiếp ( HSK4 trở lên và có thể đánh máy )
+ Thỉnh thoảng có thể đi công tác ngoại tỉnh được
+ Tin học văn phòng cơ bản
+ Ngoại ngữ: Tiếng trung giao tiếp ( HSK4 trở lên và có thể đánh máy )
+ Thỉnh thoảng có thể đi công tác ngoại tỉnh được
Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hỗ trợ cơm ca
+ Có KTX (điện, nước, wifi miễn phí) và xe đưa đón công nhân viên ở xa (tại một số khu vực cố định ở TP.HCM)
+ Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, thưởng năng suất, các loại phụ cấp công việc...
+ Lương tháng 13,14...
+ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
+ Định kỳ xét thăng chức, tăng lương hàng năm
+ Khám sức khỏe định kỳ
+ Du lịch, tiệc tất niên, teambuilding.....(tùy theo tình hình kinh doanh của công ty)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
