Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô CN - D2, CN - D3, CN - D4, đường số 01 và lô CN - D5, đường số 02, Khu công nghiệp Anh Hồng - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Lắp đặt, cài đặt các thiết bị văn phòng; bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính toàn tập đoàn.

Thực hiện công tác chuẩn bị trước cuộc họp online/ offline: máy chiếu/ wifi/ máy tính/ âm thanh...

Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của từng phòng ban: cài đặt windows, phần mềm kế toán, các phần mền làm việc khác...

Xử lý, khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, máy scan, photo, fax...

Xử lý các sự cố: hệ thống mạng, mail server, phần mềm ứng dụng văn phòng...

Quản lý, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị văn phòng khác, báo cáo hàng tháng về số lượng và tình trạng thiết bị.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, mạng và truyền thông, điện tử viễn thông.

Kinh nghiệm IT support/ IT helpdesk từ 6 tháng trở lên

Yêu cầu nắm vững căn bản về IT, phần cứng máy tính.

Vui vẻ, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc.

Có tính kỷ luật và nguyên tắc khi làm việc.

Có thể làm ngoài giờ nếu có vấn đề phát sinh tại văn phòng/ cửa hàng,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Khám sức khoẻ, phép năm, lương T13,....

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm việc thực tế.

