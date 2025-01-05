Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô CN

- D2, CN

- D3, CN

- D4, đường số 01 và lô CN

- D5, đường số 02, Khu công nghiệp Anh Hồng

- Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt, cài đặt các thiết bị văn phòng; bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính toàn tập đoàn.
Thực hiện công tác chuẩn bị trước cuộc họp online/ offline: máy chiếu/ wifi/ máy tính/ âm thanh...
Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của từng phòng ban: cài đặt windows, phần mềm kế toán, các phần mền làm việc khác...
Xử lý, khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, máy scan, photo, fax...
Xử lý các sự cố: hệ thống mạng, mail server, phần mềm ứng dụng văn phòng...
Quản lý, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị văn phòng khác, báo cáo hàng tháng về số lượng và tình trạng thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, mạng và truyền thông, điện tử viễn thông.
Kinh nghiệm IT support/ IT helpdesk từ 6 tháng trở lên
Yêu cầu nắm vững căn bản về IT, phần cứng máy tính.
Vui vẻ, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc.
Có tính kỷ luật và nguyên tắc khi làm việc.
Có thể làm ngoài giờ nếu có vấn đề phát sinh tại văn phòng/ cửa hàng,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Khám sức khoẻ, phép năm, lương T13,....
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm việc thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/148 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

