Tuyển Kho vận PHARMATECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

- Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

- Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

- Kiểm tra chất lượng, số lượng và hạn sử dụng của các sản phẩm

- Đảm bảo việc lưu trữ theo đúng quy định về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng

- Phân công đóng gói và chuẩn bị hàng hóa cho việc vận chuyển.

- Đảm bảo tính chính xác về số lượng, chất lượng hàng hoá và thời gian yêu cầu theo chuẩn của các sàn Thương mại Điện tử (TMĐT).

- Thực hiện kiểm kê định kì và báo cáo liên quan đến hàng tồn kho theo yêu cầu. (Đảm bảo số liệu xuất - nhập - tồn khớp với phần mềm quản lý kho)

- Xây dựng, triển khai và cải tiến các quy trình vận hành kho phù hợp với các sàn, đảm bảo xử lý tốt lượng đơn hàng lớn ở các đợt cao điểm.

- Xử lý hàng hoàn, hàng lỗi,...

- Đào tạo, hướng dẫn, phân chia công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

- Vệ sinh và giữ gìn kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.

- Có kinh nghiệm làm về vận hành và quản lý kho vận >2 năm

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp và khả năng chịu áp lực cao.

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ, đạo đức tốt.

- Kĩ năng tư duy hệ thống, nắm bắt xu thế thị trường.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Kĩ năng lập kế hoạch, giải quyết công việc

Tại PHARMATECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 – 18 tr/ tháng

- Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước

- Lương thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty

- Nghỉ phép năm; nghỉ lễ; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác, ...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHARMATECH

