Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên kế hoạch kinh doanh được phê duyệt Lập, đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số thuộc khu vực phụ trách. Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ kịp thời các cửa hàng trong quá trình triển khai kế hoạch doanh thu được giao. Kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cửa hàng (kinh doanh, chất lượng phục vụ, chất lượng và khả năng làm việc của CBNV,...) Xây dựng kế hoạch hàng hóa chi tiết đối với từng điểm bán Phân tích, đánh giá hàng ngày tốc độ bán hàng, tồn kho và đưa ra phương án điều phối hàng hóa để tối ưu hàng hóa cho từng cửa hàng Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh tại Khu vực Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự
Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên kế hoạch kinh doanh được phê duyệt
Lập, đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số thuộc khu vực phụ trách.
Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ kịp thời các cửa hàng trong quá trình triển khai kế hoạch doanh thu được giao.
Kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cửa hàng (kinh doanh, chất lượng phục vụ, chất lượng và khả năng làm việc của CBNV,...)
Xây dựng kế hoạch hàng hóa chi tiết đối với từng điểm bán
Phân tích, đánh giá hàng ngày tốc độ bán hàng, tồn kho và đưa ra phương án điều phối hàng hóa để tối ưu hàng hóa cho từng cửa hàng
Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh tại Khu vực
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các ngành Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các đơn vị thời trang, trang sức, chuỗi bán hàng Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu tốt Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Có kiến thức về thị trường, đối thủ cạnh tranh và có khả năng tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới cho Công ty Biết tạo động lực cho nhân viên cấp dưới và tương tác hiệu quả với các bộ phận phòng ban khác Nhanh nhẹn, sáng tạo, cập nhật xu hướng thị trường tốt Sẵn sàng đi công tác
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các ngành Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các đơn vị thời trang, trang sức, chuỗi bán hàng
Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu tốt
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có kiến thức về thị trường, đối thủ cạnh tranh và có khả năng tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới cho Công ty
Biết tạo động lực cho nhân viên cấp dưới và tương tác hiệu quả với các bộ phận phòng ban khác
Nhanh nhẹn, sáng tạo, cập nhật xu hướng thị trường tốt
Sẵn sàng đi công tác

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực Thời làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy làm cách tuần (8:00-17:00) Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định và các phúc lợi khác Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự đồng hành cùng phát triển Cơ hội khai phá thị trường tiềm năng, xây dựng đội ngũ nền móng, phù hợp với nhân sự yêu thích thử thách để phát triển bản thân, tạo dựng sự nghiệp. Đóng góp cho cộng đồng cùng sứ mệnh của Woo Kids lan tỏa những điều tử tế
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thời làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy làm cách tuần (8:00-17:00)
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định và các phúc lợi khác
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự đồng hành cùng phát triển
Cơ hội khai phá thị trường tiềm năng, xây dựng đội ngũ nền móng, phù hợp với nhân sự yêu thích thử thách để phát triển bản thân, tạo dựng sự nghiệp.
Đóng góp cho cộng đồng cùng sứ mệnh của Woo Kids lan tỏa những điều tử tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Thái Bình

