Tuyển Quản lý kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Quản lý kinh doanh

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akaruhi, 124 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Quản lý nhóm 03 - 05 nhân viên.
Tạo động lực, đào tạo lực lượng kinh doanh
Chịu trách nhiệm về khách hàng mình và nhóm của mình quản lý. Thúc đẩy, hỗ trợ để các nhân viên trong nhóm đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
Chốt hợp đồng và tư vấn bán hàng tại các sự kiện mở bán hằng ngày hoặc các sự kiện đặc biệt của công ty.
Kết hợp với các bộ phận truyền thông, marketing thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu dịch vụ. Tìm kiếm data khách hàng tiềm năng.
Make Vacation Ownership Great Again

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên từng làm việc trong Mảng du lịch, khách sạn, lữ hành
Kỹ năng quản lý, nắm bắt tâm lý, thúc đẩy nhân viên
Có kinh nghiệm 04 năm bán hàng trong lĩnh vực sở hữu kì nghỉ
Cần có kỹ năng: bán hàng, đàm phán, xử lý tình huống, xây dựng đội nhóm

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ + Thưởng + Mức hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập không giới hạn theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ & phúc lợi theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ với các chuyên gia bán hàng trong nước và quốc tế.
Teambuilding, Year end Party hàng năm.
Môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

