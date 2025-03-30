Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Đại diện bán hàng cho Khách sạn Glenda Mộc Châu tại Hà Nội

Khai thác các nguồn khách công ty và nguồn lữ hành cho khách sạn.

Thực hiện việc lên kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm.

Đàm phán các điều khoản trong hợp đồng để ký kết hợp đồng với khách hàng.

Triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển thị trường.

Phối hợp với khách sạn Glenda Tower Mộc Châu:

Giám sát chất lượng dịch vụ.

Giải quyết những vấn đề, sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.

Phối hợp với nhân viên của bộ phận và bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho khách sạn.

Cập nhật những nhu cầu mới của khách hàng và chủ động đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách sạn.

Làm các báo cáo công việc theo định kỳ và tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, của khách sạn.