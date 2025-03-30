Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: Tầng 11 tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đại diện bán hàng cho Khách sạn Glenda Mộc Châu tại Hà Nội
Khai thác các nguồn khách công ty và nguồn lữ hành cho khách sạn.
Thực hiện việc lên kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm.
Đàm phán các điều khoản trong hợp đồng để ký kết hợp đồng với khách hàng.
Triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển thị trường.
Phối hợp với khách sạn Glenda Tower Mộc Châu:
Giám sát chất lượng dịch vụ.
Giải quyết những vấn đề, sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.
Phối hợp với nhân viên của bộ phận và bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho khách sạn.
Cập nhật những nhu cầu mới của khách hàng và chủ động đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách sạn.
Làm các báo cáo công việc theo định kỳ và tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, của khách sạn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Sale khách sạn.
Hiểu biết sâu rộng về dịch vụ ẩm thực, hội nghị, hội thảo và nghỉ dưỡng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Khả năng lập kế hoạch và phân tích thị trường.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm
Kỹ năng máy tính tốt (Word, excel, powerpoint,...)
Có kinh nghiệm bán hàng và có mối quan hệ với các công ty du lịch.
