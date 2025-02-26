Tuyển Quản lý Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến
- Hà Nội: từ 8h
- 17h hoặc từ 13h
- 21h nghỉ 04 ngày trong tháng. Sau thời gian thử việc hưởng thêm 12 ngày phép có lương/năm Thường xuyên được tham gia các hoạt động Teambuilding, Trip, Party của công ty Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong các công việc tại cửa hàng
Quản lý thu chi và lập báo cáo bán hàng hàng ngày.
Giải quyết phản ánh, khiếu nại của khách hàng.
Kiểm soát giá bán hàng và lượng hàng tồn kho.
Chuẩn bị kho lưu trữ hàng hóa
Vận hành các đơn hàng từ sàn TMĐT shopee/tiktok
Quản lý kho, kiểm soát hàng hoá ( XK-NK), kiểm kê theo ngày/tháng
Đặt hàng, nhận hàng, xác nhận thay đổi giá cả và xử lý các sản phẩm bị hư hỏng hoặc trả lại.
Xử lý các tình huống phát sinh khác
Hiểu và nắm rõ chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng, chủ động chuẩn bị hàng hóa và triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm đạt được kết quả tốt nhất
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, trách nhiệm, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ
Khả năng giao tiếp khéo léo
Có khả năng sử dụng excel
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
