Tuyển Quản lý Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: từ 8h

- 17h hoặc từ 13h

- 21h nghỉ 04 ngày trong tháng. Sau thời gian thử việc hưởng thêm 12 ngày phép có lương/năm Thường xuyên được tham gia các hoạt động Teambuilding, Trip, Party của công ty Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong các công việc tại cửa hàng
Quản lý thu chi và lập báo cáo bán hàng hàng ngày.
Giải quyết phản ánh, khiếu nại của khách hàng.
Kiểm soát giá bán hàng và lượng hàng tồn kho.
Chuẩn bị kho lưu trữ hàng hóa
Vận hành các đơn hàng từ sàn TMĐT shopee/tiktok
Quản lý kho, kiểm soát hàng hoá ( XK-NK), kiểm kê theo ngày/tháng
Đặt hàng, nhận hàng, xác nhận thay đổi giá cả và xử lý các sản phẩm bị hư hỏng hoặc trả lại.
Xử lý các tình huống phát sinh khác
Hiểu và nắm rõ chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng, chủ động chuẩn bị hàng hóa và triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm đạt được kết quả tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có KN quản lý sàn TMĐT ...
Trung thực, trách nhiệm, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ
Khả năng giao tiếp khéo léo
Có khả năng sử dụng excel
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 536 Minh Khai - HBT - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

