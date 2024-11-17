Tuyển Quản Lý thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMC
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện I, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phân công kiểm soát chất lượng trong nhà máy.
Họp các đơn vị để cải tiến lỗi, kiểm soát các ssown vị thực hiện theo HTQLCL
Đảm bảo chất lượng hàng hóa sản xuất theo đúng yêu cầu chất lượng, kiểm soát được tỷ lễ lỗi trong mục tiêu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí ( biết tiếng anh là 1 lợi thế)
Đã có kinh nghiệm làm vị trí quản lý QC ở các công ty cơ khí
Nhanh nhẹn, biết đọc bản vẽ cơ khí, chịu được áp lực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : thỏa thuận phù hợp với năng lực
- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo Luật lao động đầy đủ khi lên chính thức;
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm;
- Thưởng lễ Tết, Lương thứ 13, xét tăng lương hàng năm;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng,... ;
- Tham gia các hoạt động cùng công ty và đồng nghiệp bên ngoài công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
