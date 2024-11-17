Tuyển Quản Lý thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện I, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phân công kiểm soát chất lượng trong nhà máy.

Họp các đơn vị để cải tiến lỗi, kiểm soát các ssown vị thực hiện theo HTQLCL

Đảm bảo chất lượng hàng hóa sản xuất theo đúng yêu cầu chất lượng, kiểm soát được tỷ lễ lỗi trong mục tiêu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí ( biết tiếng anh là 1 lợi thế)

Đã có kinh nghiệm làm vị trí quản lý QC ở các công ty cơ khí

Nhanh nhẹn, biết đọc bản vẽ cơ khí, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : thỏa thuận phù hợp với năng lực

- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo Luật lao động đầy đủ khi lên chính thức;

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm;

- Thưởng lễ Tết, Lương thứ 13, xét tăng lương hàng năm;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng,... ;

- Tham gia các hoạt động cùng công ty và đồng nghiệp bên ngoài công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin