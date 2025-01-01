Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C24 - 18 NV9 ô số 18 KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● Tuyển dụng streamer: Tìm kiếm, tiếp cận và giới thiệu cơ hội hợp tác cho các streamer tiềm năng trên TikTok và các nền tảng khác.

● Tư vấn và đàm phán: Làm việc với streamer để giải thích các chính sách hợp tác, giải đáp thắc mắc và đạt được thỏa thuận hợp đồng.

● Hỗ trợ streamer:

○ Cung cấp hướng dẫn về cách tăng lượt xem, quà tặng và nội dung sáng tạo.

○ Đề xuất chiến lược livestream hiệu quả phù hợp với thế mạnh của từng streamer.

● Theo dõi hiệu suất:

○ Giám sát kết quả livestream và đánh giá hiệu quả hoạt động của streamer.

○ Đề xuất giải pháp cải thiện nếu cần thiết.

● Xây dựng mối quan hệ: Duy trì liên lạc thường xuyên với các streamer để đảm bảo sự hợp tác bền vững.

● Báo cáo công việc: Cập nhật định kỳ tiến độ công việc, doanh thu và các khó khăn gặp phải cho quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm:

○ Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông hoặc thương mại điện tử, livestream là một lợi thế.

○ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tuyển dụng

○ Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ trong ngành giải trí hoặc với các Idol Tik tok, KOL KOC, streamer.

● Kỹ năng:

○ Giao tiếp và thuyết phục xuất sắc.

○ Quản lý thời gian và làm việc đa nhiệm tốt.

○ Am hiểu về Tik Tok, đặc biệt là các tính năng livestream và xu hướng nội dung.

● Tư duy:

○ Tinh thần chủ động, chịu được áp lực doanh số.

○ Yêu thích ngành giải trí và công nghệ.

● Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng

Không giới hạn chuyên ngành (ưu tiên Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập:

○ Lương cứng từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Hoa hồng

○ Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số streamer và KPI.

● Thưởng:

○ Thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc.

○ Thưởng tháng/quý/năm theo kết quả kinh doanh.

● Cơ hội:

○ Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy sáng tạo.

○ Được đào tạo chuyên sâu về Tik Tok, live stream và kỹ năng bán hàng.

○ Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hoặc quản lý kinh doanh.

● Phúc lợi: Nghỉ phép, đóng bảo hiểm theo quy định, team-building và các hoạt động nội bộ thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT

