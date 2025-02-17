Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý & Điều hành hoạt động đội xe

Xây dựng và triển khai kế hoạch vận hành đội xe theo nhu cầu sử dụng của công ty và khách hàng.

Phân công xe và tài xế phù hợp với từng tuyến đường, lịch trình.

Giám sát tình trạng xe, theo dõi lịch trình, kiểm soát thời gian vận hành để tối ưu hiệu suất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự theo định biên đã được phê duyệt cho PSC Cars.

Hiệu chỉnh các bản Mô tả công việc của các vị trí trong PSC Cars cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ trì xây dựng các quy trình vận hành của PSC Cars.

Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo cho đội ngũ lái xe PSC Cars.

Xây dựng, điều chỉnh, đề xuất bảng giá dịch vụ phù hợp

Đàm phán, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải với các khách hàng

Đề xuất các phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của PSC Cars.

Giám sát & Kiểm soát chất lượng dịch vụ

Kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng xe, thái độ phục vụ của tài xế.

Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất tài xế và chất lượng dịch vụ vận chuyển.

Đề xuất các biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả quản lý đội xe.

Quản lý chi phí & Hiệu quả vận hành

Kiểm soát chi phí nhiên liệu, phí cầu đường, bảo trì xe để tối ưu ngân sách.

Đề xuất các phương án tối ưu hóa lộ trình, giảm chi phí vận hành.

Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất đội xe, chi phí vận hành, đề xuất giải pháp tối ưu.

Quản lý hồ sơ xe & pháp lý vận tải

Giám sát việc đăng kiểm, bảo hiểm xe theo đúng quy định.

Đảm bảo hồ sơ tài xế, hợp đồng lao động, giấy phép lái xe đầy đủ theo quy định.

Cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của PSC Cars để tham mưu điều chỉnh các quy trình hiện hành cho phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp từ đại học chính quy trở lên

Kinh nghiệm chuyên môn: Có từ 06 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Quản lý và điều hành các đội xe du lịch tại các công ty có mô hình tương tự hoặc các công ty Du lịch Lữ hành. Từ 03 năm trở lên tại vị trí Quản lý.

Nắm vững các nghiệp vụ liên quan đến mảng việc quản lý điều hành xe

Nắm rõ các quy định của pháp luật về Giao thông đường bộ, các quy định về lĩnh vực kinh doanh vận tải

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office như word, Excel, powerpoint

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo

Kỹ năng giải quyết xung đột

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 15-20 triệu đồng/tháng

Chế độ BHXH đầy đủ, các phúc lợi khác theo quy định của Công ty/Tập đoàn

Được cung cấp BH sức khỏe miễn phí (khám chữa bệnh nội/ngoại trú miễn phí theo quy định)

Làm việc trong văn phòng hạng A+

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, các hoạt động đào tạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin