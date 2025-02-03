Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch và giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng tuần và hàng tháng cho đội xe.
Giám sát việc mua phương tiện hoặc thiết bị mới cho đội xe.
Xin giấy phép cho xe tải chạy giờ cao điểm, xe kinh doanh vận tải và giấy phép luồng xanh.
Giám sát, kiểm tra hoạt động đội xe trên thiết bị GPS và thẻ lái xe.
Xử lý, giải quyết hiện trường với CSGT, bên thứ ba, bảo hiểm khi xe bị tai nạn, va chạm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình cho đội vận tải.
Phối hợp với phòng tuyển dụng kiểm tra nghiệp vụ và kỹ năng lái xe của ứng viên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn : Cao đẳng trở lên
- Trình độ chuyên môn : Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, bảo trì
- Giới tính : Nam
- Độ tuổi tuyển dụng : 25 - 35
- Tính cách : Nhanh nhẹn, nhiệt tình
- Kinh nghiệm : Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc
- Kỹ năng :
+ Nhanh nhạy, tư duy tốt về số liệu, sử dụng tốt phần mềm Excel, quản lý và phân tích số liệu khoa
học, hợp lý.
+ Đảm bảo tính chính trực, độc lập, khách quan và thẳng thắn.
+ Khéo léo xử lý tình huống giao tiếp với các phòng ban, khách hàng, đối tác.
+ Chịu được áp lực về thời gian và khối lượng công việc.
+ Sẵn sàng di chuyển, đi công tác khi cần thiết

Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, Tòa Nhà Samco Building, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

