Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Dĩ An ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Đặt hàng theo dõi nhập hàng, làm dự trù, lưu mẫu, ghi sổ 3 bước;
- Quản lý , kiểm tra giám sát, phân công và hướng dẫn nhân viên làm việc theo quy trình trong căn tin;
- Kiểm tra, giám sát các quy trình thực hiện các khâu từ sơ chế, chế biến, phục vụ, vệ sinh,...
- Làm việc theo ca
- Làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất;
- Các công việc khác sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên
- Chuyên môn: Công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, quản lý nhà hàng, khách sạn, nếu đã có kinh nghiệm trong ngành không yêu cầu bằng có chuyên môn
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Kỹ năng yêu cầu: vi tính văn phòng
- Có khả năng: Quản lý, điều hành công việc, biết chăm sóc khách hàng, năng động, cẩn thẩn, chịu khó, chịu được áp lực cao
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến;
- Có chế độ lương thưởng tốt;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN....đầy đủ;
- Được hưởng 12 ngày phép năm;
- Được hỗ trợ tiền xăng và điện thoại, chỗ ở miễn phí,...;
- Được thưởng các ngày lễ tết trong năm;
- Được nâng lương theo khả năng;
- Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, sinh nhật,...;
- Và các chế độ khác được trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
