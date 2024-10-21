Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dĩ An ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đặt hàng theo dõi nhập hàng, làm dự trù, lưu mẫu, ghi sổ 3 bước;

- Quản lý , kiểm tra giám sát, phân công và hướng dẫn nhân viên làm việc theo quy trình trong căn tin;

- Kiểm tra, giám sát các quy trình thực hiện các khâu từ sơ chế, chế biến, phục vụ, vệ sinh,...

- Làm việc theo ca

- Làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất;

- Các công việc khác sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên

- Chuyên môn: Công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, quản lý nhà hàng, khách sạn, nếu đã có kinh nghiệm trong ngành không yêu cầu bằng có chuyên môn

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

- Kỹ năng yêu cầu: vi tính văn phòng

- Có khả năng: Quản lý, điều hành công việc, biết chăm sóc khách hàng, năng động, cẩn thẩn, chịu khó, chịu được áp lực cao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến;

- Có chế độ lương thưởng tốt;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN....đầy đủ;

- Được hưởng 12 ngày phép năm;

- Được hỗ trợ tiền xăng và điện thoại, chỗ ở miễn phí,...;

- Được thưởng các ngày lễ tết trong năm;

- Được nâng lương theo khả năng;

- Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, sinh nhật,...;

- Và các chế độ khác được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai

