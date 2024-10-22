Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 229/5 Liên Khu 4 - 5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm soát hàng nhập và hàng xuất ra Kiểm tra chất lượng hàng hóa Sắp xếp điều phối nhân viên Làm các báo cáo nội bộ Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trưng cấp trở lên Có kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương Có sức khỏe tốt Chịu khó, trung thực, có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia du lịch

Được hướng dẫn/ đào tạo

Được đánh giá sau thời gian thử việc để nâng lương

Được tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG

