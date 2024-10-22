Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 229/5 Liên Khu 4
- 5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Kiểm soát hàng nhập và hàng xuất ra
Kiểm tra chất lượng hàng hóa
Sắp xếp điều phối nhân viên
Làm các báo cáo nội bộ
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trưng cấp trở lên Có kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương Có sức khỏe tốt Chịu khó, trung thực, có tinh thần học hỏi
Tốt nghiệp trưng cấp trở lên
Có kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương
Có sức khỏe tốt
Chịu khó, trung thực, có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia du lịch
Được hướng dẫn/ đào tạo
Được đánh giá sau thời gian thử việc để nâng lương
Được tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
