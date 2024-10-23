Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 11

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của quán cà phê Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho quán Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất nhân viên Giám sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Quản lý kho hàng, đặt hàng nguyên liệu và thiết bị cần thiết Theo dõi và quản lý tài chính, chi phí của quán Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng Đề xuất và triển khai các chiến lược marketing để thu hút khách hàng mới
Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của quán cà phê
Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho quán
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất nhân viên
Giám sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Quản lý kho hàng, đặt hàng nguyên liệu và thiết bị cần thiết
Theo dõi và quản lý tài chính, chi phí của quán
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Đề xuất và triển khai các chiến lược marketing để thu hút khách hàng mới

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm quản lý quán cà phê. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, nhà hàng - khách sạn Thành thạo Microsoft Excel để quản lý số liệu và báo cáo Có kỹ năng quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên hiệu quả Am hiểu về quản lý chi phí trong kinh doanh F&B Có kiến thức về pha chế đồ uống, đặc biệt là cà phê Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, linh hoạt với giờ giấc Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao
Kinh nghiệm 2 năm quản lý quán cà phê.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, nhà hàng - khách sạn
Thành thạo Microsoft Excel để quản lý số liệu và báo cáo
Có kỹ năng quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên hiệu quả
Am hiểu về quản lý chi phí trong kinh doanh F&B
Có kiến thức về pha chế đồ uống, đặc biệt là cà phê
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, linh hoạt với giờ giấc
Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quán Được đào tạo các kỹ năng quản lý và chuyên môn về cà phê Cơ hội thăng tiến trong hệ thống chuỗi cà phê (nếu có) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quán
Được đào tạo các kỹ năng quản lý và chuyên môn về cà phê
Cơ hội thăng tiến trong hệ thống chuỗi cà phê (nếu có)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 198A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

