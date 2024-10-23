Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 11

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của quán cà phê Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho quán Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất nhân viên Giám sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Quản lý kho hàng, đặt hàng nguyên liệu và thiết bị cần thiết Theo dõi và quản lý tài chính, chi phí của quán Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng Đề xuất và triển khai các chiến lược marketing để thu hút khách hàng mới

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm quản lý quán cà phê. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, nhà hàng - khách sạn Thành thạo Microsoft Excel để quản lý số liệu và báo cáo Có kỹ năng quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên hiệu quả Am hiểu về quản lý chi phí trong kinh doanh F&B Có kiến thức về pha chế đồ uống, đặc biệt là cà phê Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, linh hoạt với giờ giấc Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quán Được đào tạo các kỹ năng quản lý và chuyên môn về cà phê Cơ hội thăng tiến trong hệ thống chuỗi cà phê (nếu có) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

