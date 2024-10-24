Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý

1. Tham mưu:
Tham mưu cho Quản lý trực tiếp trong các hoạt động liên quan đến quản lý, kiểm soát quá trình thi công của các Nhà thầu thi công và các Nhà thầu liên quan của dự án để đảm bảo chất lượng, khối lượng, chi phí, tiến độ, ATLĐ và VSMT;
2. Quản lý các hoạt động chuyên môn:
- Tiếp nhận thông tin, hồ sơ liên quan đến dự án để hỗ trợ, giúp việc cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án triển khai các công việc các gói thầu của dự án;
- Tham gia kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ môn MEP với bộ môn Kết cấu, Kiến trúc ... của Hồ sơ thiết kế thi công để phát hiện kịp thời các chi tiết chưa phù hợp và kiến nghị TVTK/QLTK xem xét, điều chỉnh;
- Tham gia kiểm tra sự phù hợp năng lực của các Nhà thầu: nhân lực, máy móc, thiết bị ... so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư;
- Tham gia kiểm tra Biện pháp thi công của Nhà thầu đệ trình để góp ý (nếu có), đề xuất hỗ trợ, giúp việc cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án xem xét, phê duyệt;
- Kiểm tra bản vẽ shopdrawing của Nhà thầu và đề xuất ý kiến (nếu có) để chuyển hỗ trợ, giúp việc cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án xem xét, phê duyệt;
- Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng theo qui định của Hợp đồng, Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và các tài liệu liên quan;
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ biện pháp thi công của Nhà thầu so với Biện pháp thi công đã được phê duyệt;
- Quản lý, kiểm soát quá trình thi công và tham gia nghiệm thu công việc xây dựng (khi cần thiết) để đảm bảo chất lượng của các cấu kiến, hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu của hợp đồng, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
- Kiểm tra sự phù hợp tiến độ chi tiết, kế hoạch thi công của Nhà thầu theo tiến độ tổng thể đã phê duyệt để chuyển hỗ trợ, giúp việc cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án xem xét, phê duyệt;
- Kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu thi công triển khai thi công các công việc theo tiến độ, kế hoạch đã được đã được phê duyệt;
- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác An toàn lao động, Vệ sinh môi trường, các biện pháp đảm bảo an toàn công trình lân cận, quan trắc công trình của Nhà thầu thi công. Kiểm tra, giám sát công việc thi công của các nhà thầu xây dựng tuân thủ qui định hiện hành về ATLĐ, VSMT, PCCC: Nhắc nhở cảnh báo, lập biên bản vi phạm và báo cáo đề xuất hỗ trợ, giúp việc cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án ra biên bản xử phạt khi phát hiện nhà thầu vi phạm;
- Chịu trách nhiệm ATLĐ, tiến độ, chất lượng và vệ sinh môi trường đối với khu vực, vị trí, hạng mục công việc tại dự án mà mình được phân công đảm trách;
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát KL thi công cho NTC, NTP, NCC... Kiểm tra, xác nhận khối lượng hồ sơ thanh toán, hồ sơ phát sinh của các gói thầu;
- Kiểm tra sự phù hợp về hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu;
- Phối hợp với TVGS, Nhà thầu thi công và các bên liên quan để lên kế hoạch nhập Vật tư - thiết bị bê tông, sắt thép - cây chống - dàn giáo - máy móc.v.v... theo nhu cầu của DA và để giải quyết các vướng mắt khác trong quá trình thi công;
- Thay mặt BQLDA quản lý toàn bộ mảng thi công xây dựng, kết cấu, hoàn thiện ngoài công trường đối với khu vực, vị trí, hạng mục công việc tại dự án mà mình được phân công đảm trách;
- Thay mặt Ban QLDA, quản lý việc thi công hệ thống MEP ngoài công trường, chủ trì họp với TVGS, nhà thầu chính và các bên có liên quan để nắm bắt các vấn đề cần giải quyết, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Phòng QLXD, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;
- Quản lý chất lượng chung trên công trường (kiểm tra công tác chất lượng chung trên toàn công trường, chủ trì nhóm họp với các giám sát viên và các BCH các NTC, NTP, NCC đánh giá hiện trạng, có liên quan để khắc phục nếu có sự cố, báo cáo kịp thời cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án để chỉ đạo giải quyết;
- Theo dõi, cập nhật tiến độ tổng, tiến độ tuần, tiến độ ngày các hạng mục mình phụ trách thi công phù hợp với thực tế tại dự án, kịp thời báo cáo Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Phòng QLXD, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;
- Kiểm tra, giám sát công việc thi công của các nhà thầu xây dựng: Nhắc nhở cảnh báo, lập biên bản vi phạm và báo cáo đề xuất Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án ra biên bản xử phạt khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu về chất lượng, kỹ thuật;
- Kiểm tra hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công khi công trình, dự án hoàn thành;
- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình, đưa công trình vào khai thác sử dụng;
- Kiểm tra, kiểm soát bảo hành, bảo trì công trình;
3. Phối hợp với các đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ:
- Phối hợp với Phòng Quản lý XD/Phòng Ban khác liên quan của Công ty để tiếp nhận thông tin, hồ sơ liên quan đến dự án để hỗ trợ, giúp việc cho Trưởng/Phó Ban Quản lý Dự Án triển khai các công việc của dự án;
- Phối hợp với Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công và các bên liên quan cho kế hoạch nhập Vật tư - thiết bị về công trình, xây dựng, kết cấu, hoàn thiện, nhằm đảm bảo tiến độ của Dự Án và giải quyết các vướng mắt khác trong quá trình thi công;
- Phối hợp với Ban quản lý tòa nhà, Phòng kinh doanh để defect bàn giao nhà cho khách hàng;
- Phối hợp, hỗ trợ thư ký công trình lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng của các dự án một cách có hệ thống đạt hiệu quả cao;
- Phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công việc của Ban QLDA và các công việc được giao khác;
4. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu:
- Nhận các nhiệm vụ, chỉ đạo khác từ Quản lý trực tiếp/CTQ và triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo nói trên;
- Giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản cho Quản lý trực tiếp/CTQ;

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/Xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Trên 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Khả năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu; Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, nhận định tốt; soạn thảo văn bản tốt; Kỹ năng đàm phán tốt; làm việc độc lập và theo nhóm tốt; Trình bày, thuyết phục, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng, làm việc trong các Công ty Bất động sản (Chủ đầu tư); Ưu tiên có kinh nghiệm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, hiểu biết về pháp lý và thiết kế.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/Xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Trên 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Khả năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu;
Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, nhận định tốt; soạn thảo văn bản tốt; Kỹ năng đàm phán tốt; làm việc độc lập và theo nhóm tốt; Trình bày, thuyết phục, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng, làm việc trong các Công ty Bất động sản (Chủ đầu tư);
Ưu tiên có kinh nghiệm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, hiểu biết về pháp lý và thiết kế.

Quyền Lợi

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước Đi du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng chuyên cần, thưởng HQCV quý, thưởng nóng Được cung cấp thiết bị làm việc, đồng phục định kỳ theo quy định Phụ cấp cơm hàng ngày, phụ cấp tăng ca Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, hỗ trợ các khóa học nâng cao nghiệp vụ Chế độ tăng lương hàng năm theo quy định Được hỗ trợ công tác phí Được hỗ trợ mua sản phẩm của Công ty với mức giá ưu đãi
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng chuyên cần, thưởng HQCV quý, thưởng nóng
Được cung cấp thiết bị làm việc, đồng phục định kỳ theo quy định
Phụ cấp cơm hàng ngày, phụ cấp tăng ca
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, hỗ trợ các khóa học nâng cao nghiệp vụ
Chế độ tăng lương hàng năm theo quy định
Được hỗ trợ công tác phí
Được hỗ trợ mua sản phẩm của Công ty với mức giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

