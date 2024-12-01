Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 4
- 6
- 8 Calmette, phường Nguyến Thái Bình, quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Quản lý hoạt động của quán cà phê, cơm văn phòng
Lập báo cáo kinh doanh
Đưa ra kế hoạch phát triển để báo cáo
Quản lý công, giờ làm và lương nhân sự
Giải quyết những khiếu nại của khách hàng
Đảm nhận một số công việc khác
Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp ca, quản lý nhân viên theo quy định, quy trình
Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình marketing thu hút khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Độ tuổi: từ 25 đến 32
Kỹ năng quản lý, đào tạo, làm việc nhóm, giao tiếp, dịch vụ khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương thỏa thuận hấp dẫn
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động sáng tạo
• Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo luật lao động
• Các khoản phụ cấp khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
