Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, phường Nguyến Thái Bình, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Quản lý hoạt động của quán cà phê, cơm văn phòng

Lập báo cáo kinh doanh

Đưa ra kế hoạch phát triển để báo cáo

Quản lý công, giờ làm và lương nhân sự

Giải quyết những khiếu nại của khách hàng

Đảm nhận một số công việc khác

Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp ca, quản lý nhân viên theo quy định, quy trình

Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình marketing thu hút khách hàng tiềm năng

Yêu Cầu Công Việc

1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Độ tuổi: từ 25 đến 32

Kỹ năng quản lý, đào tạo, làm việc nhóm, giao tiếp, dịch vụ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận hấp dẫn

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động sáng tạo

• Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo luật lao động

• Các khoản phụ cấp khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

