Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
- Hồ Chí Minh: Lương cứng + Hoa hồng + Lương trách nhiệm + Các khoản thu nhập khác,... (Thu nhập trung bình từ 15
- 80 Triệu). Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật. Chính sách thưởng tháng, quý, năm đầy hấp dẫn. Tuyên dương hàng tháng, trao cup, bằng khen,... Cơ chế thăng tiến rõ ràng, cơ hội đảm nhiệm vị trí cao hơn trong Công ty. Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo. Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng, Year End Party hoặc du lịch hằng năm. Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về Công, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 80 Triệu
Được đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ members.
Xây dựng và phát triển đội nhóm.
Quản lý, điều hành và theo dõi giám sát mọi hoạt động của đội ngũ Sales để đảm bảo doanh số.
Đề xuất ý tưởng phát triển, đưa ra giải pháp và tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu kinh doanh.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 20 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng quản lí đội nhóm size 7 đến 10 người
Đã từng dạt thành tích kinh doanh xuất sắc tại công ty trước có
Có các kĩ năng mềm như AI, dùng tool
Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
