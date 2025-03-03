Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược: Xây dựng chiến lược vận hành video ngắn toàn diện.
Lập kế hoạch chiến lược
Sáng tạo và sản xuất nội dung: Dẫn dắt đội ngũ sáng tạo nội dung, triển khai các kế hoạch video ngắn sáng tạo, từ đó nâng cao mức độ tương tác và sự trung thành của khán giả
Sáng tạo và sản xuất nội dung
Dựa trên dữ liệu: Phân tích và báo cáo dữ liệu video ngắn, điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược vận hành dựa trên kết quả và phản hồi từ dữ liệu.
Dựa trên dữ liệu
Lãnh đạo đội ngũ: Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ nội dung video ngắn, đảm bảo đội ngũ đạt được các mục tiêu hiệu suất.
Lãnh đạo đội ngũ
Theo dõi xu hướng ngành: Liên tục theo dõi các xu hướng mới nhất và sự phát triển công nghệ trong lĩnh vực video ngắn, duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong ngành.
Theo dõi xu hướng ngành

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên trong các lĩnh vực Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan.
1. Trình độ học vấn
2. Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận hành nội dung video ngắn trên Douyin hoặc TikTok, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ
2. Kinh nghiệm làm việc
3. Kỹ năng chuyên môn:
3. Kỹ năng chuyên môn
Am hiểu sâu sắc về hệ sinh thái và cơ chế vận hành của các nền tảng video ngắn.
Khả năng sáng tạo nội dung xuất sắc, dẫn dắt đội ngũ sản xuất nội dung chất lượng cao, thu hút sự tham gia mạnh mẽ từ người xem.
Thành thạo phân tích dữ liệu, có thể sử dụng dữ liệu để chỉ đạo việc sáng tạo nội dung và quyết định chiến lược vận hành.
Khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ mạnh mẽ, giỏi phối hợp và giao tiếp giữa các bộ phận.
4. Tính cách cá nhân:
Tính cách cá nhân
Có ý thức sáng tạo cao, khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc, và có trách nhiệm mạnh mẽ cũng như tinh thần trách nhiệm cao.
5. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sau:
Kinh nghiệm phát triển tài khoản video ngắn từ giai đoạn khởi đầu, đặc biệt trong việc phát triển livestream.
Kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ từ giai đoạn khởi đầu đi lên, đặc biệt là trong các dự án video ngắn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.
Đóng bảo hiểm xã hội dựa trên toàn bộ mức lương gộp.
Tuân thủ đầy đủ Luật lao động Việt Nam, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

