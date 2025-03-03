Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tải, cập nhật nội dung sản phẩm lên website theo đúng tiêu chuẩn.

Chỉnh sửa, tối ưu nội dung mô tả sản phẩm, hình ảnh, giá bán theo yêu cầu.

Kiểm tra, đảm bảo nội dung hiển thị trên website đúng thông tin, không sai sót.

Phối hợp với bộ phận marketing để cải thiện nội dung, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Theo dõi, báo cáo tình trạng hiển thị nội dung, đề xuất cải tiến nếu cần.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến nội dung (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý nội dung website, đăng bài, chỉnh sửa nội dung.

Biết sử dụng các hệ quản trị nội dung website (WordPress, Shopify, Magento hoặc tương tự là lợi thế).

Có khả năng viết mô tả sản phẩm rõ ràng, hấp dẫn.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về SEO, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội học hỏi thêm về thương mại điện tử, quản lý nội dung số.

Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin