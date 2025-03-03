Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tải, cập nhật nội dung sản phẩm lên website theo đúng tiêu chuẩn.
Chỉnh sửa, tối ưu nội dung mô tả sản phẩm, hình ảnh, giá bán theo yêu cầu.
Kiểm tra, đảm bảo nội dung hiển thị trên website đúng thông tin, không sai sót.
Phối hợp với bộ phận marketing để cải thiện nội dung, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Theo dõi, báo cáo tình trạng hiển thị nội dung, đề xuất cải tiến nếu cần.
Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến nội dung (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý nội dung website, đăng bài, chỉnh sửa nội dung.
Biết sử dụng các hệ quản trị nội dung website (WordPress, Shopify, Magento hoặc tương tự là lợi thế).
Có khả năng viết mô tả sản phẩm rõ ràng, hấp dẫn.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về SEO, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội học hỏi thêm về thương mại điện tử, quản lý nội dung số.
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
