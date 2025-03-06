Tuyển Quản lý CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Máy 2, Lô 84, 85, 86B, 49 Đường A, Khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

- Quản lý và lập kế hoạch hiệu chuẩn các dụng cụ đo (lĩnh vực gia công cơ khí chính xác).

- Chọn dụng cụ đo và phương pháp đo phù hợp cho dung sai được yêu cầu theo bản vẽ.

- Quản lý việc cấp phát, sử dụng và thu hồi dụng cụ.

- Làm tài liệu hướng dẫn phương pháp sử dụng dụng cụ đo.

- Báo cáo tình hình sử dụng dụng cụ đo.

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

- Nam/ Nữ, 25-32 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý/ hiệu chuẩn công cụ đo (cơ khí chính xác).

- Đọc hiểu bản vẽ tài liệu thiết bị đo.

- Hiểu về dụng cụ, phương pháp đo các sản phẩm cơ khí chính xác.

- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh trong công việc.

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. BH tai nạn 24h

- Có 14 ngày phép năm/năm

- Trợ cấp chuyên cần, nhà ở, đi lại,...

- Cơm trưa tại công ty

