Tuyển Quản lý CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Máy 2, Lô 84, 85, 86B, 49 Đường A, Khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và lập kế hoạch hiệu chuẩn các dụng cụ đo (lĩnh vực gia công cơ khí chính xác).
- Chọn dụng cụ đo và phương pháp đo phù hợp cho dung sai được yêu cầu theo bản vẽ.
- Quản lý việc cấp phát, sử dụng và thu hồi dụng cụ.
- Làm tài liệu hướng dẫn phương pháp sử dụng dụng cụ đo.
- Báo cáo tình hình sử dụng dụng cụ đo.
- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, 25-32 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý/ hiệu chuẩn công cụ đo (cơ khí chính xác).
- Đọc hiểu bản vẽ tài liệu thiết bị đo.
- Hiểu về dụng cụ, phương pháp đo các sản phẩm cơ khí chính xác.
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. BH tai nạn 24h
- Có 14 ngày phép năm/năm
- Trợ cấp chuyên cần, nhà ở, đi lại,...
- Cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 KCX Sài Gòn - Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

