Tuyển Quản lý Công ty TNHH Mầm Nhỏ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Mầm Nhỏ
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Mầm Nhỏ

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Mầm Nhỏ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: An Khánh, Quận 2, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lĩnh vực: dịch vụ trải nghiệm trại hè cho bé, homestay cuối tuần
Địa điểm làm việc : Xã Phúc Tân, TP Phổ Yên, Thái Nguyên (ứng viên sinh sống tại Thái Nguyên)
- Quản lý team hạ tầng (bộ phận bếp, bộ phận an ninh, bộ phận buồng phòng, bộ phận làm vườn,...) tại Làng Háo Hức
- Phát triển, thiết lập các quy trình tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng nhà cung cấp, các quy trình hoạt động tại Làng Háo Hức
- Đào tạo, quản lý nhân viên và giám sát việc thực hiện các công việc tại Làng Háo Hức
- Sử dụng phần mềm quản lý khách sạn để quản lý các hoạt động dịch vụ, nhập/xuất kho
- Tiếp đón, nhận order từ khách đặt dịch vụ homestay
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ CĐ: lĩnh vực nhà hàng, khách sạn,... hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương hoặc làm quản lý, điều phối trong lĩnh vực du lịch, khách sạn,...
- Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc đảm bảo chất lượng
- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Thái Nguyên hoặc có khả năng đi lại Hà Nội-Thái Nguyên thường xuyên

Tại Công ty TNHH Mầm Nhỏ Thì Được Hưởng Những Gì

-Review lương hàng năm và có nhiều thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mầm Nhỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mầm Nhỏ

Công ty TNHH Mầm Nhỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 97 phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

