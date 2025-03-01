Tuyển Quản lý Công ty TNHH Mầm Nhỏ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: An Khánh, Quận 2, Thành phố Thái Nguyên

Lĩnh vực: dịch vụ trải nghiệm trại hè cho bé, homestay cuối tuần

Địa điểm làm việc : Xã Phúc Tân, TP Phổ Yên, Thái Nguyên (ứng viên sinh sống tại Thái Nguyên)

- Quản lý team hạ tầng (bộ phận bếp, bộ phận an ninh, bộ phận buồng phòng, bộ phận làm vườn,...) tại Làng Háo Hức

- Phát triển, thiết lập các quy trình tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng nhà cung cấp, các quy trình hoạt động tại Làng Háo Hức

- Đào tạo, quản lý nhân viên và giám sát việc thực hiện các công việc tại Làng Háo Hức

- Sử dụng phần mềm quản lý khách sạn để quản lý các hoạt động dịch vụ, nhập/xuất kho

- Tiếp đón, nhận order từ khách đặt dịch vụ homestay

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Tốt nghiệp từ CĐ: lĩnh vực nhà hàng, khách sạn,... hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương hoặc làm quản lý, điều phối trong lĩnh vực du lịch, khách sạn,...

- Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc đảm bảo chất lượng

- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Thái Nguyên hoặc có khả năng đi lại Hà Nội-Thái Nguyên thường xuyên

-Review lương hàng năm và có nhiều thăng tiến trong công việc.

