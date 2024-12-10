Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 - TTTM LePARC by GAMUDA - Công viên Yên Sở - Phường Yên sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý, điều phối công việc chuyên môn của phòng.

Tham gia hoạch định chiến lược và triển khai kế hoạch quản lý hợp đồng của Công ty.

Quản lý hợp đồng, Phụ lục hợp đồng với đối tác, khách hàng, thầu phụ.

Quản lý doanh thu, sản lượng.

Vận hành ngân sách & quản lý hiệu quả dự án.

Kiểm soát thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đối tác, khách hàng, thầu phụ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 30 đến 40 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Xây dựng, Kinh tế xây dựng và các ngành nghề liên quan.

Kỹ năng: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý; Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; Kỹ năng giao tiếp; Khả năng làm việc nhóm.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý hợp đồng lĩnh vực xây dựng.

Phẩm chất: Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc; Nhiệt tình công tác; Sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương 13, thưởng kinh doanh.

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Review tăng lương 1 lần/ năm.

Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép, không dùng hết phép được quy thành tiền lương.

Team building và du lịch hàng năm.

Công ty đài thọ ăn ở tại dự án.

Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin