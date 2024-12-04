Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
- Hà Nội: Tầng 2 – LPB Tower – Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản
- Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Thành Phố Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Cân đối dòng tiền, quản lý thanh khoản
Tổng hợp, dự báo các dòng tiền của Công ty, Khách hàng và trạng thái thanh khoản toàn hệ thống.
Phối hợp thực hiện các giao dịch nhằm mục đích cân đối thanh khoản, tối ưu dòng tiền, tối ưu lợi nhuận trên quy mô bảng cân đối kế toán, bao gồm giao dịch (i) tiền gửi/ tất toán tiền gửi, (ii) tiền vay/ trả nợ tiền vay, (iii) mua, bán, hoán đổi ngoại tệ, (iv) cầm cố thế chấp tài sản để vay vốn
Thực hiện các lệnh điều chuyển tiền trên các tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm đảm bảo nguồn cho các nghĩa vụ thanh toán/ giao dịch và cân đối số dư không kỳ hạn duy trì trên các tài khoản.
Quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng, chi phí chuyển tiền, các chi phí khác liên quan.
Hỗ trợ các thủ tục triển khai giao dịch với các tổ chức tín dụng (TCTD) bao gồm việc: cung cấp thông tin, phối hợp mở tài khoản ngân hàng, review form mẫu văn bản, hợp đồng như hợp đồng mở tài khoản, tiền gửi, hạn mức tín dụng, cầm cố thế chấp tài sản, mua bán ngoại tệ...
Hỗ trợ quản lý danh mục hạn mức tín dụng, danh mục tài sản cầm cố thế chấp tại các TCTD
Thực hiện các báo cáo liên quan đến các hoạt động của phòng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.
Cải thiện và tối ưu hóa vận hành trong công việc phụ trách:
Tham gia xây dựng, đề xuất cải thiện quy trình phối hợp nội bộ phòng, với phòng vận hành và các khối/phòng ban khác trong công ty để nâng cao hiệu quả công việc.
Tham gia xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc
Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn từ các hoạt động kinh doanh của Phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thị trường Tài chính Ngân hàng, thị trường chứng khoán. Đặc biệt có kinh nghiệm, kiến thức về hoạt động nguồn vốn và quản lý cân đối vốn.
Chịu được áp lực công việc cao
Có tính kỷ luật, tự chủ, tự giác trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Thưởng hoàn thành công việc, Lễ.
Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau
Các hoạt động khác: Teambuilding, CLB thể thao, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
