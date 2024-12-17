Tuyển Quản lý Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch làm việc của Bộ phận và phân công công việc cho nhân viên dựa trên các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện trong ngày, tuần, tháng.

- Dự trù số lượng suất ăn theo tháng, tuần, ngày theo quy định của Nhà trường

- Kiểm soát, xây dựng thực đơn, điều chỉnh thực đơn,...

- Kiểm soát việc thực hiện quy trình mua bán hàng hóa, thực phẩm cho bếp ăn theo quy định và trực tiếp kiểm tra, theo dõi số lượng, chất lượng thực phẩm đầu vào.

- Giám sát và kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình chất lượng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh và ATTP

- Giám sát nhân viên ghi sổ 3 bước và các biên bản huỷ món hay huỷ nguyên vật liệu đối với bếp và thực hiện theo quy trình liên quan.

- Triển khai thực hiện và hướng dẫn đào tạo cho đội ngũ nhân viên về VSATTP

- Kiểm tra, kiểm kê định kỳ số lượng tài sản, công cụ hàng tháng (thìa, khay ...), xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ, báo cáo sửa chữa và đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung (nếu có)

- Giải quyết các khiếu nại liên quan đến bếp ăn.

- Báo cáo tiến độ triển khai công việc và hoàn thành của bộ phận, báo cáo định kỳ và đột xuất với BLĐ về tình hình của bếp ăn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn : Trung cấp hoặc cao đẳng các ngành: dịch vụ, ẩm thực, dinh dưỡng, khoa học thực phẩm, công nghệ chế biến hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục

Hiểu về hoạt động của bếp ăn trường học/công nghiệp/nhà hàng là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên đã làm ở vị trí và doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động tương tự ( tổ trưởng ngành hàng, thu ngân, bán hàng ...)

Có khả năng lập kế hoạch, giám sát thực hiện kế hoạch

Có khả năng tư duy logic tốt, phân tích và xử lý vấn đề, diễn đạt các vấn đề mạch lạc, rõ ràng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, thái độ làm việc tích cực...

Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao.

.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin