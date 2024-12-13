Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát chung hoạt động văn phòng: Bao quát việc tiếp đón khách hàng đến văn phòng, giới thiệu chức năng hoạt động của văn phòng khi cần thiết. Kiểm soát an ninh vận hành chung của Văn phòng.
Giám sát chung hoạt động văn phòng
Quản lý hành chính: sắp xếp lịch phòng họp, chuẩn bị trang thiết bị cho các cuộc họp, liên hoan chung, đảm bảo cơ sở vật chất của công ty. Training và giám sát Tạp vụ hoàn thành công việc vệ sinh.
Quản lý hành chính
Cung cấp công dụng cụ làm việc: Phụ trách quản lý số lượng bàn ghế, trang thiết bị, văn phòng phẩm, nước uống,... cho văn phòng.
Cung cấp công dụng cụ làm việc
Kiểm soát môi trường văn phòng theo chuẩn quy định chung: Kiểm tra thường xuyên điều kiện sinh hoạt của văn phòng, đảm bảo các thiết bị hoạt động phục vụ tốt, tối ưu. Kiểm soát lịch trình bảo trì hoặc thay mới để đảm bảo môi trường làm việc đạt yêu cầu.
Kiểm soát môi trường văn phòng theo chuẩn quy định chung
Tham gia triển khai các hoạt động ESG: tìm hiểu và cập nhật các hoạt động về ESG, tham gia và truyền thông các hoạt động thiện nguyệt trong nội bộ công ty.
Tham gia triển khai các hoạt động ESG
Support cho các Studio trong Group của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là một người nhanh nhẹn, tháo vát và nhiệt tình.
Có quy củ, có tư duy khoa học và đầu óc sắp xếp.
Có óc khôi hài, giúp làm việc và làm dịu đi nhiều tình huống khó khăn
Phong cách lịch sự, hòa đồng.
Kiểm soát cảm xúc tốt.
Có đầu óc sáng tạo, biết phân tích, phán đoán tình huống, có kinh nghiệm trong ngành từ 1 năm trở lên
Có khả năng nói để thuyết phục cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới
Có sức khỏe để làm tốt vì công việc của nhân viên hành chính tuy khá nhẹ nhàng nhưng lại phải liên tục vận động.
Có kinh nghiệm từng làm việc tại các tòa nhà, văn phòng co - working space là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lương cứng thoả thuận theo năng lực
Lương tháng 13, thưởng performance
Thưởng theo chính sách của công ty bao gồm thưởng dịp lễ, Tết, sự kiện của công ty
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
12 ngày phép + ngày nghỉ sinh nhật, số ngày phép sẽ tăng theo internal level và thâm niên làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, tham gia Công đoàn
Hưởng các chế độ về: sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản.
Xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách Công ty.
Đồng phục, quà tặng theo các sự kiện của Công ty.
Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

