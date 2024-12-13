Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát chung hoạt động văn phòng: Bao quát việc tiếp đón khách hàng đến văn phòng, giới thiệu chức năng hoạt động của văn phòng khi cần thiết. Kiểm soát an ninh vận hành chung của Văn phòng.

Giám sát chung hoạt động văn phòng

Quản lý hành chính: sắp xếp lịch phòng họp, chuẩn bị trang thiết bị cho các cuộc họp, liên hoan chung, đảm bảo cơ sở vật chất của công ty. Training và giám sát Tạp vụ hoàn thành công việc vệ sinh.

Quản lý hành chính

Cung cấp công dụng cụ làm việc: Phụ trách quản lý số lượng bàn ghế, trang thiết bị, văn phòng phẩm, nước uống,... cho văn phòng.

Cung cấp công dụng cụ làm việc

Kiểm soát môi trường văn phòng theo chuẩn quy định chung: Kiểm tra thường xuyên điều kiện sinh hoạt của văn phòng, đảm bảo các thiết bị hoạt động phục vụ tốt, tối ưu. Kiểm soát lịch trình bảo trì hoặc thay mới để đảm bảo môi trường làm việc đạt yêu cầu.

Kiểm soát môi trường văn phòng theo chuẩn quy định chung

Tham gia triển khai các hoạt động ESG: tìm hiểu và cập nhật các hoạt động về ESG, tham gia và truyền thông các hoạt động thiện nguyệt trong nội bộ công ty.

Tham gia triển khai các hoạt động ESG

Support cho các Studio trong Group của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là một người nhanh nhẹn, tháo vát và nhiệt tình.

Có quy củ, có tư duy khoa học và đầu óc sắp xếp.

Có óc khôi hài, giúp làm việc và làm dịu đi nhiều tình huống khó khăn

Phong cách lịch sự, hòa đồng.

Kiểm soát cảm xúc tốt.

Có đầu óc sáng tạo, biết phân tích, phán đoán tình huống, có kinh nghiệm trong ngành từ 1 năm trở lên

Có khả năng nói để thuyết phục cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới

Có sức khỏe để làm tốt vì công việc của nhân viên hành chính tuy khá nhẹ nhàng nhưng lại phải liên tục vận động.

Có kinh nghiệm từng làm việc tại các tòa nhà, văn phòng co - working space là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lương cứng thoả thuận theo năng lực

Lương tháng 13, thưởng performance

Thưởng theo chính sách của công ty bao gồm thưởng dịp lễ, Tết, sự kiện của công ty

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

12 ngày phép + ngày nghỉ sinh nhật, số ngày phép sẽ tăng theo internal level và thâm niên làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, tham gia Công đoàn

Hưởng các chế độ về: sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản.

Xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách Công ty.

Đồng phục, quà tặng theo các sự kiện của Công ty.

Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin