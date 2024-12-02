Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 51,53 Khu Đô Thị Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, giám sát chất lượng học sinh tại các học viện của Teky.
Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh thường xuyên, hỗ trợ và trao đổi tình hình học tập học sinh với phụ huynh định kỳ.
Đảo bảo nâng cao tỷ lệ tái tục của học viên tại cơ sở
Kế hoạch công việc theo quý, phân chia công việc cho thành viên trong nhóm.
Chủ động tham gia đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm theo yêu cầu của học viện.
Thực hiện báo cáo kết quả công việc cho quản lý
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca sáng, chiều hoặc tối (tối thiểu 44h/tuần).
Nghỉ 1,5 ngày/tuần, đăng kí theo tuần.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học/cao học Sư phạm, các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Toán)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và 1 năm làm quản lý đội nhóm
Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình trực quan: Scratch, Tynker, Cospaces... (lợi thế)
Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông;
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy;
Cẩn thận, thái độ làm việc nghiêm túc;
Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế.
Có laptop cá nhân. Không ngại làm cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
VNĐ/tháng
Tham gia môi trường văn hóa năng động, trẻ trung; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp của Hàn Quốc, Mỹ;
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.
Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.
Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/năm.
Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại học viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

