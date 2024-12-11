Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 89 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

Giám sát tiến độ và chất lượng. Theo dõi tiến độ công việc, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn.

Đào tạo: Đào tạo các thành viên trong nhóm, nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc nhóm

Chủ trì các hoạt động cải tiến, phối hợp với nhóm sản xuất: art, animator để hoàn thiện, đánh giá sản phẩm.

Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào quá trình sản xuất.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới: Cập nhật các xu hướng và công nghệ mới. Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm, kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý dự án.

Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả với các khâu liên quan (Biên kịch, Art, Outsource)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm theo yêu cầu của công việc (Adobe Premiere, Adobe After Effects)

Nắm vững kiến thức về các phần mềm edit khác:Cần có kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng CapCut, DaVinci Resolve, Final Cut Pro...

Khả năng đánh giá và định hướng thẩm mỹ cho sản phẩm, bao gồm màu sắc, bố cục, âm thanh, tiết tấu...

Có khả năng cập nhật xu hướng và công nghệ chỉnh sửa video hiện đại ( áp dụng AI vào quá trình edit, tối ưu hoá quy trình làm việc)

Khả năng lãnh đạo và tổ chức

Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí Editor

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng làm việc với outsource

Thái độ làm việc nghiêm túc, cầu tiến, có khả năng học hỏi và cập nhật nhanh chóng

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 20-30 triệu/tháng (Deal theo năng lực)

Đóng BHXH

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Du lịch trong nước hoặc nước ngoài (nếu đạt được mục tiêu kinh doanh dự án)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC)

