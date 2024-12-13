Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty Cổ Phần Cen Academy

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ học viên: Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cá nhân cho học viên trong việc xác định mục tiêu nghề nghiệp, quyết định học tập, và giải quyết các vấn đề cá nhân khác.
Hỗ trợ học tập: Hỗ trợ học viên trong việc nắm bắt kiến thức, phát triển kỹ năng học tập, và đối mặt với khó khăn trong quá trình học tập.
Hỗ trợ xã hội và tâm lý: Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý mà học viên có thể đối mặt, bao gồm áp lực học tập, tình cảm, và tâm lý sức khỏe.
Quản lý thông tin học viên: Theo dõi và quản lý thông tin cá nhân và học tập của học viên, đảm bảo rằng họ có đủ điều kiện để tham gia vào các hoạt động học tập và xã hội.
Hướng dẫn về quy trình và quy định: Giúp học viên hiểu và tuân thủ các quy định, quy trình, và chính sách của TTĐT.
Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Tổ chức hoạt động ngoại khóa, sự kiện xã hội, và các chương trình tương tác xã hội để thúc đẩy phát triển xã hội và tinh thần đoàn kết của học viên.
Liên lạc với phụ huynh: Xây dựng mối quan hệ với phụ huynh, giám hộ, để thúc đẩy sự hợp tác và đảm bảo sự hài lòng của phụ huynh.
Thúc đẩy phát triển toàn diện: Đảm bảo rằng học viên có môi trường học tập và phát triển toàn diện tốt nhất, bao gồm cả khía cạnh học tập, xã hội, và tâm lý.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm.
Mong muốn gắn bó và làm việc lâu dài.
Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông.
Yêu thích môi trường giáo dục.

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 triệu - 18 triệu + Thưởng
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group.
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn.
Được xét khen thưởng định kì 6 tháng/lần, tăng lương 1 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.
Được trang bị Bảo hiểm Sức khỏe và các chế độ khác mà chỉ Cen Group mới có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

