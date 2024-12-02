Tuyển Quản lý Hệ thống Anh ngữ AMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biển hồ 9A , căn 05 - 59, Khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo tháng/quý/năm.

- Phối hợp xây dựng chính sách tư vấn, giới thiệu các chương trình học tới Khách hàng tiềm năng.

- Giám sát, quản lý, đào tạo đội ngũ Tư vấn tuyển sinh và tham gia thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh nhằm đảm bảo năng suất chỉ tiêu kế hoạch.

- Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng: lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng, tạo lớp mới, cập nhật danh sách chờ, danh sách kiểm tra đầu vào, tình hình các lớp mở, các lớp sắp kết thúc.

- Tiếp nhận và phối hợp với bộ phận học thuật trong công tác chăm sóc, hỗ trợ học viên.

- Báo cáo định kỳ kết quả công tác tuyển sinh cho Giám đốc.

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, QTKD, Ngoại thương, Thương mại,..

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, sales, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có thể sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

- Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại Hệ thống Anh ngữ AMES Thì Được Hưởng Những Gì

