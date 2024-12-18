Tuyển Quản lý Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có khả năng hiểu cấu trúc lợi nhuận toàn công ty, xây dựng chính sách cơ bản cho các mặt hàng, đồng thời quản lý doanh thu, lợi nhuận gộp và số lượng hàng hóa tồn kho;

- Nắm bắt, phân bổ công việc, lập kế hoạch MD (định hướng mặt hàng bán), gặp gỡ các đối tác và thực hiện hợp đồng, tuyển dụng cấp dưới (quản lý);

- Quản lý hàng hóa: đảm nhận giá thành, chất lượng sản phẩm, theo dõi hàng bán chạy...;

- Đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên các chiến lược bán hàng hiện tại;

- Hiểu nhu cầu sản phẩm và hướng dẫn nhóm cách đánh giá thông tin báo cáo.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Thủ trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ từ Đại học.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm quản lý bộ phận hàng hóa hoặc đã có kinh nghiệm làm Giám đốc tại các lĩnh vực bán lẻ khác.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có thêm khả năng Tiếng Nhật.

- Các kỹ năng chuyên môn khác:

+ Có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu trong công việc;

+ Có khả năng duy trì mối quan hệ với các quản lý của các bộ phận khác như: hậu cần, kinh doanh, phát triển ...

- Các kỹ năng mềm:

+ Trung thực, chịu khó.

+ Giao tiếp tốt.

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động, nhiệt tình ham học hỏi, hợp tác.

+ Chịu được môi trường làm việc áp lực cao.

+ Có khả năng phát triển đội ngũ cấp dưới và được đối tác bên ngoài tin tưởng.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

- Tham gia BHXH theo quy định

- Các chế độ khác: Theo quy định của pháp luật và Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

