Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

1.Xây dựng danh mục nhà cung cấp cung ứng phụ tùng (Trung Quốc) và trong nước

- Tìm kiếm Nhà Cung cấp phụ tùng, đàm phán các điều khoản và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp theo danh mục nêu trên để đặt hàng.

- Duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp và tìm kiếm thêm những nhà cung cấp phụ tùng mới

- Định kỳ đánh giá nhà cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn cấp hàng của Công ty.

2. Xây dựng hệ thống quản lý đặt hàng phụ tùng theo tiêu chuẩn Công ty.

- Triển khai xây dựng hệ thống quản lý mã phụ tùng theo tiêu chuẩn của công ty

- Triển khai tính toán đặt hàng phụ tùng tồn kho, phụ tùng bán hàng, bảo hành,... phục vụ nhu cầu đặt hàng của đại lý

- Theo dõi đơn hàng đặt về kho, điều khoản mua hàng, hoạt động thanh toán với nhà cung cấp

3. Xây dựng bảng giá đối với các nhà cung cấp mới phát triển

- Thu thập đầy đủ Catalouge phụ tùng, bảng giá phụ tùng.

- So sánh giá các đối thủ, tham gia đàm phán giá phụ tùng hợp lý.

4. Định kỳ lên đơn hàng phụ tùng theo nhu cầu Đại lý, tính toán số lượng tồn kho tối ưu.

- Lên đơn hàng phụ tùng phục vụ nhu cầu Đại lý, Bảo hành, bán lẻ...

- Tính toán tồn kho phụ tùng tối ưu, giảm tồn kho

- Tính toán tồn kho tối thiểu cho các Đại lý.

5. Kiểm soát hoạt động lưu kho và đánh giá hiệu quả hoạt động kho phụ tùng

- Kiểm soát việc thực hiện lưu kho phụ tùng, vệ sinh kho phụ tùng (5S) định kỳ

- Thực hiện việc kiểm soát nhận hàng phụ tùng, sắp xếp phụ tùng trong kho

- Thực hiện việc kiểm soát xuất kho phụ tùng

6. Kiểm soát các chỉ số KPIs cho các đại lý về hoạt động phụ tùng.

- Kiểm soát lượng đặt hàng phụ tùng, doanh thu phụ tùng các đại lý.

- Kiểm soát về việc thanh toán phụ tùng của đại lý

- Kiểm soát chỉ số phụ tùng tồn kho tối thiểu tại đại lý, thúc đẩy bán hàng phụ tùng tại đại lý

7. Triển khai đào tạo, theo dõi và kiểm soát hoạt động phụ tùng tại đại lý .

- Triển khai đào tạo quy trình đặt hàng, kiểm soát tồn kho cho nhân viên đại lý.

- Theo dõi và kiểm soát quy trình hoạt động hàng ngày tại đại lý để nâng cao hoạt động: đặt hàng, tồn kho, 5S kho, bán hàng,...

8. Triển khai và theo dõi các hoạt động “Chiến dịch kinh doanh phụ tùng dịch vụ”.

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch “Chiến dịch kinh doanh phụ tùng” nhằm thúc đẩy doanh thu phụ tùng của công ty.

- Thu thập và phân tích các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, tư vấn cho công ty về các chiến dịch marketing, kinh doanh phụ tùng.

Nắm rõ về cấu tạo Ô tô, tra cứu phụ tùng trên cataloge

Am hiểu về quy trình dịch vụ sau bán hàng Ô tô.

Kiến thức về Kinh doanh phụ tùng Ô tô.

Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, excel...

Ưu tiên các ứng viên đã làm các hãng xe thương mại: Nhân viên phụ tùng, Cố vấn dịch vụ, Nhân viên mua hàng phụ tùng ô tô.

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định: từ 14,000,000đ - 18,000,000đ/ tháng

(Có thể đàm phán theo năng lực ứng viên)

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.

Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

