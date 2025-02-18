Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phối hợp với đối tác bên trường trong công tác quản lý Sinh viên
Quản lý chăm sóc Sinh viên các chương trình trong khuôn khổ AUM hợp tác
Đảm bảo tỷ lệ sinh viên duy trì học tập và đạt điều kiện tốt nghiệp ở mức tốt nhất
Đảm bảo quá trình vận hành đào tạo diễn ra thông suốt, đúng quy chế, quy định...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế
Giới tính: Nữ (Dưới 35 tuổi).
Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.
Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt
Kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt
Có trách nhiệm với công việc, tính nghiêm túc, kỷ luật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, chuyên gia,..
• Đánh giá tăng lương 6 tháng/ lần
• Môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ
• Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
• Chế độ lương thưởng nghỉ lễ đầy đủ
• Du lịch 1 năm/ lần vào dịp Sinh nhật công ty
• Thu nhập: Không giới hạn ( theo năng lực, khả năng thích nghi và làm việc tập trung)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

