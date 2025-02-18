Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phối hợp với đối tác bên trường trong công tác quản lý Sinh viên

Quản lý chăm sóc Sinh viên các chương trình trong khuôn khổ AUM hợp tác

Đảm bảo tỷ lệ sinh viên duy trì học tập và đạt điều kiện tốt nghiệp ở mức tốt nhất

Đảm bảo quá trình vận hành đào tạo diễn ra thông suốt, đúng quy chế, quy định...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

Giới tính: Nữ (Dưới 35 tuổi).

Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt

Có trách nhiệm với công việc, tính nghiêm túc, kỷ luật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, chuyên gia,..

• Đánh giá tăng lương 6 tháng/ lần

• Môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ

• Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

• Chế độ lương thưởng nghỉ lễ đầy đủ

• Du lịch 1 năm/ lần vào dịp Sinh nhật công ty

• Thu nhập: Không giới hạn ( theo năng lực, khả năng thích nghi và làm việc tập trung)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin