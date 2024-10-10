Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 36 - 38 Bạch Đằng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Quản lý hoạt động công việc của bộ phận Phục vụ, chịu trách nhiệm tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổ chức thực hiện công việc nhằm đáp ứng đạt doanh thu trong bộ phận theo chỉ tiêu đã đề ra.

Xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn trong hoạt động phục vụ của công ty.

Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tối đa sự hài lòng của khách hàng và tối đa về mặt lợi nhuận trong bán hàng.

Phối hợp các bộ phận để duy trì và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách. Đảm bảo toàn bộ nhân viên trong bộ phận nắm rõ quy trình chuẩn bị và phục vụ, biết rõ các hoạt động khuyến mãi hiện tại và trong thời gian sắp tới, khuyến mãi theo sự kiện, giờ phục vụ, quy định và phương thức thanh toán.

Kiểm soát và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các mặt hàng về số lượng, chất lượng, chủng loại theo danh sách tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hóa cố định và không cố định, hàng tồn của bộ phận... theo quy định của công ty.

Chịu trách nhiệm đôn đốc bố trí trực vệ sinh sạch sẽ tại các khu vực làm việc của bộ phận và toàn bộ khu vực phục vụ khách.

Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố xảy ra hoạt động phục vụ và báo lên Giám đốc để kịp thời giải quyết.

Quản lý hoạt động hoạt động của đội Lễ tân hướng dẫn và giới thiệu dịch vụ của công ty đến với khách hàng đảm bảo hài lòng khách.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc thực hiện và các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Tối thiểu trung cấp quản lý nhà hàng, khách sạn hoặc tương đương.

Có thể làm đến 1-2 giờ sáng.

Am hiểu lĩnh vực vui chơi giải trí, cập nhật xu hướng vui chơi giải trí mới

Giao tiếp Tiếng Anh/Tiếng Hàn tốt.

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Có kỹ năng Giao tiếp; Thương lượng, đàm phán; Báo cáo-liên lạc-bàn bạc; Giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Thái độ: Tích cực, chủ động, có trách nhiệm cao.

Khả năng: Chịu áp lực cao, khả năng phán đoan, cân nhắc thấu đáo, sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp cơm ca.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi của CBNV Tập Đoàn Sun Goup: Phép, Thâm niên, Ưu đãi nội bộ,...

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA

