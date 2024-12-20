Tuyển Quản lý Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Bánh Đồng Tiến
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công ty Bánh Đồng Tiến

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty.
- Chịu trách nhiệm phân công công việc cho nhân viên để hoàn thành các kế hoạch công việc theo ngày, tuần và theo tháng.
- Khi nhận được thông tin báo hỏng máy móc, thiết bị cần phân công cho kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra và sửa chữa nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của nhà máy.
- Giám sát chặt chẽ quá trình sửa chữa, nếu cần thiết phải tham gia trực tiếp vào quá trình khắc phục các sự cố.
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 30 đến 35 tuổi.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng các chuyên ngành điện/điện dân dụng/điện công nghiệp/điện lạnh hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kỹ thuật trong ngành sản xuất thực phẩm...
- Có kiến thức chuyên môn tốt, am hiểu về hệ thống máy móc & các vấn đề liên quan tới hệ thống điện, điện lạnh.
- Tổ chức, phân công công việc rõ ràng, tận dụng tối đa nguồn lực.
- Có kỹ năng quản lý, đào tạo và kiểm soát ,giám sát nhân viên.
- Khả năng quyết đoán trong giải quyết tình huống và sự cố kỹ thuật.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Quà chúc mừng sinh nhật
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 75-77- 79 Phan Đăng Lưu, P.Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

