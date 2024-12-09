Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 24 - 28 Triệu

Mức lương 24 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 24 - 28 Triệu

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình

Triển khai bản vẽ thi công, máy móc dụng cụ thi công trong công trình nhà máy

Rà soát cấu hình, đệ trình vật tư, thiết bị, bóc tách vật tư, đặt hàng và theo dõi tiến độ hàng về.

Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công trên hiện trường

Quản lý vật tư, thiết bị, máy thi công, kho bãi trên công trường

Tham gia các cuộc họp, làm việc với chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu có liên quan về các vấn đề kỹ thuật cũng như biện pháp thi công trên công trường

Triển khai thực hiện các hồ sơ nghiệm thu vật tư, thiết bị, lắp đặt trên công trường

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng

Nghiệm thu đưa vào sử dụng

Phối hợp với Quản lý dự án (PM) làm hồ sơ thanh toán hàng tháng

Với Mức Lương 24 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Điện tử/Lạnh/ Nhiệt kỹ thuật/Cơ khí/Quản lý công nghiệp...

Từng tham gia các dự án khách sạn 4 sao, nhà thông minh

Có kiến thức chuyên môn tốt, am hiểu về kỹ thuật, công việc xây dựng, thiết kế, thi công, vật liệu,...

Khả năng triển khai công việc, đọc bản vẽ, ShopDrawing

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giám sát/quản lí kĩ thuật thi công

Có kỹ năng về quản lý công việc, giao tiếp, đàm phán, đào tạo và phát triển nhân viên

Tiếng Anh khá, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc như Word, Excel, M.Project, AutoCad

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, phụ cấp công trình hấp dẫn

Hỗ trợ nhà ở gần dự án, chi phi đi lại ra dự án

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm

1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.